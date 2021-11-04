Лазерное оружие и роботы: Путин назвал приоритеты развития вооружения до 2033 года (фото)

По словам российского президента, развитие нового, не имеющего аналогов в мире вооружения, делает Россию безопасней.

Президент России Владимир Путин очертил приоритеты развития в рамках Государственной программы развития вооружения до 2033 года. Об этом он рассказал во время заключительного совещания в Сочи по вопросам укрепления ВС, сообщает сайт Кремля.

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По словам российского президента, высокий уровень военной безопасности России можно достичь путем создания оружия и технологий, не имеющего аналогов в мире:

лазерное оружие

кинетическое оружие

роботехнические комплексы

искусственный интеллект

гиперзвуковые комплексы

"Особенно важно развивать и внедрять технологии, необходимые для создания новых гиперзвуковых систем вооружения, лазеров повышенной мощности, робототехнических комплексов, которые будут способны эффективно противодействовать потенциальным военным угрозам и еще больше укреплять безопасность России", — заявил Путин.

[ + – ] Робоплатформа "Маркер" Фото: скриншот

Путин также добавил, что в 2022 году в российскую армию начнут поставляться гиперзвуковые ракеты "Циркон" морского базирования.

[ + – ] Пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон"

Также важно, чтобы в новых робототехнических комплексах уделялось больше внимания искусственному интеллекту, чтобы повышать уровень автономности.

Напомним, по словам Владимира Путина, на вооружении армии РФ находится более 2000 беспилотников. Также в РФ провели огневые испытания группы роботов "Маркер".