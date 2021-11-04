Лазерна зброя та роботи: Путін назвав пріоритети розвитку озброєння до 2033 року (фото)

За словами російського президента, розвиток нового озброєння, що не має аналогів у світі, робить Росію безпечнішою.

Президент Росії Володимир Путін окреслив пріоритети розвитку в межах Державної програми розвитку озброєння до 2033 року. Про це він розповів під час заключної наради в Сочі з питань зміцнення ЗС, повідомляє сайт Кремля.

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За словами російського президента, високий рівень військової безпеки Росії можна досягти шляхом створення зброї та технологій, яка не має аналогів у світі:

лазерна зброя

кінетична зброя

роботехнічні комплекси

штучний інтелект

гіперзвукові комплекси

"Особливо важливо розвивати та впроваджувати технології, необхідні для створення нових гіперзвукових систем озброєння, лазерів підвищеної потужності, робототехнічних комплексів, які будуть здатні ефективно протидіяти потенційним військовим загрозам і ще більше зміцнювати безпеку Росії", — заявив Путін.

[ + – ] Робоплатформа "Маркер" Фото: Скріншот

Путін також додав, що у 2022 році до російської армії почнуть постачати гіперзвукові ракети "Циркон" морського базування.

[ + – ] Пуск гіперзвукової ракети "Циркон"

Також важливо, щоб у нових робототехнічних комплексах приділялося більше уваги штучному інтелекту, щоби підвищувати рівень автономності.

Нагадаємо, за словами Володимира Путіна, на озброєнні армії РФ перебуває понад 2000 безпілотників. Також у РФ провели вогневі випробування групи роботів "Маркер".