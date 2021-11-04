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Воєнний фокус

Лазерна зброя та роботи: Путін назвав пріоритети розвитку озброєння до 2033 року (фото)

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розвиток озброєння Росії
Фото: Скриншот

За словами російського президента, розвиток нового озброєння, що не має аналогів у світі, робить Росію безпечнішою.

Президент Росії Володимир Путін окреслив пріоритети розвитку в межах Державної програми розвитку озброєння до 2033 року. Про це він розповів під час заключної наради в Сочі з питань зміцнення ЗС, повідомляє сайт Кремля.

За словами російського президента, високий рівень військової безпеки Росії можна досягти шляхом створення зброї та технологій, яка не має аналогів у світі:

  • лазерна зброя
  • кінетична зброя
  • роботехнічні комплекси
  • штучний інтелект
  • гіперзвукові комплекси

"Особливо важливо розвивати та впроваджувати технології, необхідні для створення нових гіперзвукових систем озброєння, лазерів підвищеної потужності, робототехнічних комплексів, які будуть здатні ефективно протидіяти потенційним військовим загрозам і ще більше зміцнювати безпеку Росії", — заявив Путін.

російське озброєння
Робоплатформа "Маркер"
Фото: Скріншот

Путін також додав, що у 2022 році до російської армії почнуть постачати гіперзвукові ракети "Циркон" морського базування.

Пуск гіперзвукової ракети "Циркон"

Також важливо, щоб у нових робототехнічних комплексах приділялося більше уваги штучному інтелекту, щоби підвищувати рівень автономності.

Нагадаємо, за словами Володимира Путіна, на озброєнні армії РФ перебуває понад 2000 безпілотників. Також у РФ провели вогневі випробування групи роботів "Маркер".