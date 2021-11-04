Лазерна зброя та роботи: Путін назвав пріоритети розвитку озброєння до 2033 року (фото)
За словами російського президента, розвиток нового озброєння, що не має аналогів у світі, робить Росію безпечнішою.
Президент Росії Володимир Путін окреслив пріоритети розвитку в межах Державної програми розвитку озброєння до 2033 року. Про це він розповів під час заключної наради в Сочі з питань зміцнення ЗС, повідомляє сайт Кремля.
За словами російського президента, високий рівень військової безпеки Росії можна досягти шляхом створення зброї та технологій, яка не має аналогів у світі:
- лазерна зброя
- кінетична зброя
- роботехнічні комплекси
- штучний інтелект
- гіперзвукові комплекси
"Особливо важливо розвивати та впроваджувати технології, необхідні для створення нових гіперзвукових систем озброєння, лазерів підвищеної потужності, робототехнічних комплексів, які будуть здатні ефективно протидіяти потенційним військовим загрозам і ще більше зміцнювати безпеку Росії", — заявив Путін.
Путін також додав, що у 2022 році до російської армії почнуть постачати гіперзвукові ракети "Циркон" морського базування.
Також важливо, щоб у нових робототехнічних комплексах приділялося більше уваги штучному інтелекту, щоби підвищувати рівень автономності.
Нагадаємо, за словами Володимира Путіна, на озброєнні армії РФ перебуває понад 2000 безпілотників. Також у РФ провели вогневі випробування групи роботів "Маркер".