Не могут утилизировать. Британия накопила 27 списанных атомных подлодок (фото)

Королевский флот разрабатывает метод, который позволит безопасно и без вреда окружающей среде утилизировать ядерное топливо с субмарин.

Великобритания ищет способ наиболее безопасно и с наименьшими затратами утилизировать 27 атомных подводных лодок Королевских Военно-морских сил. Об этом сообщает UK Defence Journal.

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Для решения проблемы в Соединенном королевстве ведут разработку метода демонтажа подводных лодок. Ожидается, что к 2026 году в Британии полностью разработает безопасный метод демонтажа подлодок в устойчивом состоянии. Часть работ будут проходить на базе ВМС в Росайте.

[ + – ] Списанные подлодки в Девенпорте Фото: UK Defence Journal

На данный момент в стране завершили первоначальный демонтаж низкоактивных радиоактивных отходов с первых двух субмарин Swiftsure и Resolution. Эти две подлодки списали еще в 1990-х годах. По мере разработки программы, подобные работы начнутся для третьей подлодки Revenge.

[ + – ] Инфраструктура для утилизации подлодок в Девенпорте, где простаивают списанные подлодки

В чем сложность утилизации атомных субмарин?

Подлодки с ядерным реактором во время эксплуатации вызывают образование радиоактивных веществ в трубопроводах подлодок и компонентах реакторного отсека. После выхода из эксплуатации отработанное топливо необходимо безопасно утилизировать. Находясь на хранении, подлодки не несут угрозы для населения или рабочих.

Однако их содержание в списанном состоянии стоит денег, поэтому Королевский флот начал работу по программе утилизации. После извлечения ядерного топлива, его отправят в Селлафилд, где есть склад для хранения отработанных ядерных отходов.

Напомним, в США стали известны подробности инцидента с подлодкой USS Connecticut в Индокитайском море. Однако отремонтировать ее в Гуаме не выйдет из-за отсутствия деталей и специалистов.