Не можуть утилізувати. Британія накопичила 27 списаних атомних підводних човнів (фото)
Королівський флот розробляє метод, який дозволить безпечно та без шкоди навколишньому середовищу утилізувати ядерне паливо із субмарин.
Великобританія шукає спосіб найбезпечніше і з найменшими витратами утилізувати 27 атомних підводних човнів Королівських Військово-морських сил. Про це повідомляє UK Defence Journal.
Для вирішення проблеми у Сполученому королівстві ведуть розробку методу демонтажу підводних човнів. Очікується, що до 2026 року в Британії повністю розроблять безпечний метод демонтажу підводних човнів у стійкому стані. Частина робіт проходитимуть на базі ВМС у Росайті.
Наразі в країні завершили початковий демонтаж низькоактивних радіоактивних відходів із перших двох субмарин Swiftsure і Resolution. Ці два підводні човни списали ще в 1990-х роках. У міру розробки програми, подібні роботи почнуться для третього підводного човна Revenge.
У чому складність утилізації атомних субмарин?
Підводні човни з ядерним реактором під час експлуатації викликають утворення радіоактивних речовин у трубопроводах підводних човнів і компонентах реакторного відсіку. Після виходу з експлуатації відпрацьоване паливо необхідно безпечно утилізувати. Перебуваючи на зберіганні, підводні човни не несуть загрози для населення або робітників.
Проте їх утримання у списаному стані коштує грошей, тож Королівський флот розпочав роботу за програмою утилізації. Після вилучення ядерного палива його відправлять у Селлафілд, де є склад для зберігання відпрацьованих ядерних відходів.
Нагадаємо, у США стали відомі подробиці інциденту з підводним човном USS Connecticut в Індокитайському морі. Однак відремонтувати її в Гуамі не вийде через відсутність деталей і фахівців.