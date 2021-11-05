"Добрые вести": на "410-й завод гражданской авиации" прибыл очередной борт для ремонта (фото)

Ан-32П Государственной службы чрезвычайных ситуаций уже находится на территории завода. Это первый из двух самолетов, которые пройдут ремонт.

На госпредприятие "Завод 410 гражданской авиации" прилетел Ан-32П для Государственной службы чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

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Сообщается, что в ходе выполнения договора будет совершен ряд ремонтных работ. Это первый заказ от государства, который получил Завод 410 ГА.

Предприятие впервые получило право выполнить государственный заказ. Благодаря торгам на Прозорро, Завод 410 гражданской авиации получил право на ремонт двух самолетов Ан-32П ГСЧС.

[ + – ] Ан-32П на территории завода

Ан-32П — это пожарная версия самолета Ан-32. Оснащена четырьмя баками по 2000 литров каждый. Предназначен самолет для тушения пожаров, десантирования пожарных-парашютистов и различного сооружения, а также активного влияния на тучи с целью штучного вызова осадков.

Напомним, в августе сообщалось, что 410-й завод гражданской авиации завален контрактами, на предприятии ремонтируют сразу 6 самолетов.

Ранее сообщалось, что Украина модернизирует самолеты Ан-32Б для ВВС Бангладеша.