"Добра звістка": на "410-й завод цивільної авіації" прибув черговий борт для ремонту (фото)
Ан-32П Державної служби надзвичайних ситуацій вже знаходиться на території заводу. Це перший із двох літаків, які пройдуть ремонт.
На держпідприємство "Завод 410 цивільної авіації" прилетів Ан-32П для Державної служби надзвичайних ситуацій. Про це повідомляє пресслужба підприємства.
Повідомляється, що в процесі виконання договору буде здійснено низку ремонтних робіт. Це перше замовлення від держави, яке одержав Завод 410 ЦА.
Підприємство вперше отримало право виконати державне замовлення. Завдяки торгам на Прозорро, Завод 410 цивільної авіації отримав право на ремонт двох літаків Ан-32П ДСНС.
Ан-32П — це пожежна версія літака Ан-32. Оснащена чотирма баками по 2 000 літрів кожен. Призначений літак для гасіння пожеж, десантування пожежників-парашутистів і різної споруди, а також активного впливу на хмари з метою штучного виклику опадів.
Нагадаємо, у серпні повідомлялося, що 410-й завод цивільної авіації завалений контрактами, на підприємстві ремонтують одразу 6 літаків.
Раніше повідомлялося, що Україна модернізує літаки Ан-32Б для ВПС Бангладеш.