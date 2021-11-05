Под видом ремонта быттехники: СБУ пресекла работу оружейной в Запорожской области (фото)

Группа злоумышленников восстанавливала и продавала образцы старого оружия, а весь процесс показывала на своем YouTube-канале.

Сотрудники СБУ нейтрализовали преступную группу, которая занималась нелегальным сбытом оружия и боеприпасов. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности.

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Согласно данным СБУ, в Запорожской области была организована подпольная оружейная, где злоумышленники приводили в боевое состояние устаревшее оружие для продажи. Чтобы замаскировать свою деятельность, они работали под вывеской "ремонт бытовой техники" в подвале жилого дома.

При этом среди участников группы были бывшие сотрудники милиции. Несколько соорганизаторов имели необходимые знания для восстановления оружия. Готовую продукцию они продвигали через собственный YouTube-канал. На нем они выкладывали видео с демонстрацией восстановленных образцов оружия.

Фото: пресс-центр СБУ

Среди изъятого оружия были пулеметы, патроны и артиллерийский порох:

пистолет-пулемет системы Дегтярева

10 винтовок Мосина

части пистолета ТТ, Вальтер, ЧЗ-А7

патроны

холодное оружие

Реализацией продукции задержанные занимались через специализированные сайты, а затем почтой отправляли товар заказчикам.

Фото: пресс-центр СБУ

Одному из организаторов сообщили о подозрении по части 1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Решается вопрос о взятии подозреваемых под стражу.

Все мероприятия сотрудники СБУ проводят совместно со следователями из Нацполиции и при управлении Запорожской областной прокуратуры.

Напомним, СБУ выявила украинские колл-центры, выполнявшие заказы Госдумы РФ. Также была разоблачена группа хакеров ФСБ, осуществивших более 5 тысяч кибератак против Украины.