Під виглядом ремонту побутової техніки: СБУ припинила роботу зброярня в Запорізькій області (фото)

Група зловмисників відновлювала та продавала зразки старої зброї, а весь процес показувала на своєму YouTube-каналі.

Співробітники СБУ нейтралізували злочинну групу, яка займалася нелегальним збутом зброї та боєприпасів. Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки.

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За даними СБУ, у Запорізькій області було організовано підпільну зброярню, де зловмисники приводили в бойовий стан застарілу зброю для продажу. Щоб замаскувати свою діяльність, вони працювали під вивіскою "ремонт побутової техніки" в підвалі житлового будинку.

Серед учасників групи були колишні співробітники міліції. Декілька співорганізаторів мали необхідні знання для відновлення зброї. Готову продукцію вони просували через свій YouTube-канал. На ньому вони викладали відео із демонстрацією відновлених зразків зброї.

Фото: прес-центр СБУ

Серед вилученої зброї були кулемети, патрони й артилерійський порох:

пістолет-кулемет системи Дегтярьова

10 гвинтівок Мосіна

частини пістолета ТТ, Вальтер, ЧЗ-А7

патрони

холодну зброю

Реалізацією продукції затримані займалися через спеціалізовані сайти, а згодом поштою відправляли товар замовникам.

Фото: прес-центр СБУ

Одному з організаторів повідомили про підозру в частині 1 статті 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Вирішується питання взяття підозрюваних під варту.

Усі заходи співробітники СБУ проводять спільно зі слідчими з Нацполіції та при управлінні Запорізької обласної прокуратури.

Нагадаємо, СБУ виявила українські кол-центри, які виконували замовлення Держдуми РФ. Також було викрито групу хакерів ФСБ, які здійснили понад 5 тисяч кібератак проти України.