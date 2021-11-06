"Гремлины" в небе. В США учатся запускать рой боевых дронов с самолета (видео)

Система уникальна тем, что БПЛА можно будет сбросить вне зоны действия ПВО врага. Беспилотники проведут свою миссию, а затем вернутся на борт, не подвергая опасности пилотов и операторов.

Агентство перспективных исследовательских проектов DARPA впервые загрузило беспилотники X-61 Gremlin на самолет С-130, что является важным шагом на пути к созданию системы роя дронов, запускаемых с борта. Об этом сообщает Defense News.

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Сообщается, что первый успешный пуск "Гремлинов" состояла еще 29 октября, однако сообщили о нем в DARPA лишь сейчас. Пуск проходил на полигоне Дагвей в Юте. В развертывании принимало участие два дрона, которые успешно выполнили летные позиции и тесты.

В ходе испытаний один из беспилотников был уничтожен, а второй успешной завершил операцию. Его уже восстановили для последующих пусков.

[ + – ] Момент погрузки дрона на борт С-130

DARPA предполагает, что самолеты с дронами на борту будут находиться вне зоны досягаемости вражеской обороны. А сами дроны уже будут действовать в опасной зоне проводя разведку, наблюдение или радиоэлектронную борьбу. При этом дроны будут практически одноразовыми. Они рассчитаны на 20 полетов, что уже делает их гораздо более дешевевыми, чем использование классических средств при разведке.

"Мы потратим некоторое время, чтобы насладиться успехом этого развертывания, а затем вернемся к дальнейшему анализу данных и определению следующих шагов для технологии Gremlins", — заявил Пол Кэлхун, менеджер программы Gremlins в Управлении тактических технологий.

Систему разрабатывают еще с 2018 года, но за все время разработки еще не удавалось захватить дрон самолетом.

Программа получила название "Гремлин" из-за байки среди пилотов времен Второй мировой войны. Они обвиняли гремлинов в неполадках оборудования на своих самолетах.

Напомним, в США интегрируют систему борьбы с дронами БТР. Поражать БПЛА система будет при помощи мощных микроволновых атак, способной "погрузить противников в темные века".

Ранее сообщалось, что армия США тестирует мини-дроны для 40-мм гранатомета. Они смогут действовать сообща в составе роя.