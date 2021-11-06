"Гремліни" у небі. В США вчаться запускати рій бойових дронів з літака (відео)

Система унікальна тим, що БПЛА можна буде скинути поза зоною дії ППО ворога. Безпілотники проведуть свою місію, а потім повернуться на борт, не наражаючи на небезпеку пілотів і операторів.

Агентство перспективних дослідницьких проєктів DARPA вперше завантажило безпілотники X-61 Gremlin на літак С-130, що є важливим кроком на шляху створення системи рою дронів, що запускаються з борту. Про це повідомляє Defense News.

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Повідомляється, що перший успішний запуск "Гремлінів" відбувся ще 29 жовтня, проте повідомили про нього в DARPA лише зараз. Пуск проходив на полігоні Даґвей у Юті. У розгортанні брали участь два дрони, які успішно виконали льотні позиції та тести.

У ході випробувань один із безпілотників був знищений, а другий успішно завершив операцію. Його вже поновили для наступних пусків.

[ + – ] Момент завантаження дрону на борт С-130

DARPA припускає, що літаки з дронами на борту будуть поза зоною досяжності ворожої оборони. А самі дрони вже діятимуть у небезпечній зоні, проводячи розвідку, спостереження чи радіоелектронну боротьбу. При цьому дрони будуть практично одноразовими. Вони розраховані на 20 польотів, що робить їх набагато дешевшими, ніж використання класичних засобів при розвідці.

"Ми витратимо деякий час, щоб насолодитися успіхом цього розгортання, а потім повернемось до подальшого аналізу даних та визначення наступних кроків для технології Gremlins", — заявив Пол Келхун, менеджер програми Gremlins в Управлінні тактичних технологій.

Систему розробляють ще з 2018 року, але за час розробки ще не вдавалося захопити дрон літаком.

Програма отримала назву "Гремліни" через байку серед пілотів часів Другої світової війни. Вони звинувачували гремлінів у неполадках обладнання на своїх літаках.

Нагадаємо, у США інтегрують систему боротьби із дронами БТР. Вражати БПЛА система буде за допомогою потужних мікрохвильових атак, здатної "занурити ворога у темні віки".

Раніше повідомлялося, що армія США тестує мінідрони для 40 мм гранатомета. Вони зможуть діяти спільно у складі рою.