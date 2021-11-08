В Иране проходят масштабные учения, охватывающие 1 млн кв. километров (видео)

Маневры охватят все роды войск. Их цель — демонстрация готовности защищать региональный мир вместе с другими странами.

Вооруженные силы Ирана 7 ноября начали масштабные маневры, охватывающие все роды войск и площадь 1 млн квадратных километров. Об этом сообщает Al Jazeera.

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Учения проводятся на море, суше и воздухе. Они начались спустя пару недель после столкновения Корпуса стражей исламской революции и ВМС США в Оманском море из-за захваченного нефтяного танкера.

Территория, на которой будут учения, охватит Ормузский пролив, Оманское море, ряд провинций, а также Индийский океан.

Цель учений — донести до стран региона сигнал о готовности Ирана обеспечить региональный мир вместе с другими странами.

На первом этапе учений, военные проведут операцию по прорыву береговой обороны противника с моря. В это время КСИР, ракетные и радиолокационные системы будут имитировать оборону береговой линии.

Планируется задействовать авиацию, включая БПЛА, механизированные и бронетанковые части, а также флот.

"Поскольку мы знаем, что противник пытается собрать необходимую информацию после того, как наши силы мобилизованы в этом районе, с сегодняшнего дня мы усиливаем наши усилия по отслеживанию движений противника, которые начались несколько дней назад", — заявил главнокомандующий армией Абдолрахим Мусави.

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Напомним, на видео попали уникальные кадры учений по перехвату ракет иранских летчиков. В их ходе F-5 выпустил целевую ракету, которую сбил МиГ-29 ракетой Р-73.

Ранее сообщалось, что иранские военные обстреляли израильский самолет из системы ПВО.