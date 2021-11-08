В Ірані проходять масштабні навчання, що охоплюють 1 млн. кв. кілометрів (відео)

Маневри охоплять усі пологи військ. Їхня мета — демонстрація готовності захищати регіональний мир разом з іншими країнами.

Збройні сили Ірану 7 листопада розпочали масштабні маневри, що охоплюють усі роди військ та площу 1 млн квадратних кілометрів. Про це повідомляє Al Jazeera.

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Навчання проводяться на морі, суші та повітрі. Вони почалися через кілька тижнів після зіткнення Корпусу вартових ісламської революції та ВМС США в Оманському морі через захоплений нафтовий танкер.

Територія, на якій будуть навчання, охопить Ормузьку протоку, море Оману, низку провінцій, а також Індійський океан.

Метою навчань є донести до країн регіону сигнал про готовність Ірану забезпечити регіональний мир разом з іншими країнами.

На першому етапі навчань військові проведуть операцію з прориву берегової оборони супротивника з моря. В цей час КВІР, ракетні та радіолокаційні системи імітуватимуть оборону берегової лінії.

Планується задіяти авіацію, включаючи БПЛА, механізовані та бронетанкові частини, а також флот.

"Оскільки ми знаємо, що противник намагається зібрати необхідну інформацію після того, як наші сили мобілізовані в цьому районі, від сьогоднішні ми посилюємо наші зусилля щодо відстеження рухів супротивника, які почалися кілька днів тому", — заявив головнокомандувач армією Абдолрахім Мусаві.

[ + – ] Іранська бронетехніка

Нагадаємо, на відео потрапили унікальні кадри навчань із перехоплення ракет іранських льотчиків. Під час них F-5 випустив цільову ракету, яку збив МіГ-29 ракетою Р-73.

Раніше повідомлялося, що іранські військові обстріляли ізраїльський літак із системи ППО.