Один випустив, а другий відразу збив: на відео потрапили унікальні іранські навчання перехоплення ракет

Іранський МіГ-29 провів спільні навчання із винищувачем F-5. Під час навчань F-5 випустив цільову ракету, яку збив радянський винищувач ракетою Р-73.

На відео потрапили кадри навчань Іранський ВПС, які під час польоту провели вражаючі навчання з перехоплення ракет. Про це повідомляє The Drive.

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Іранський винищувач запустив ракету з інфрачервоним наведенням за ціллю з дуже близької відстані та на наднизькій висоті. Як пишуть у виданні, подібні навчання дуже рідко потрапляють на відео.

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МіГ-29 Fulcrum Ірану проводив спільний політ із реактивним винищувачем F-5 Tiger II. Відео починається з польоту однією дистанції двох літаків. Потім F-5 запускає ракету і йде вправо, а МіГ-29 за кілька миттєвостей запускає ракету, якої знищує першу. Час між запуском ракети та вибухом становить лічені секунди.

[ + – ] Р-73 Фото: Вiкiпедiя

Випущена ракета з МіГ-29 — це радянська ракета Р-73 "Вимпел" із теплонаведенням. Є в експлуатації з 1984 року. Складність маневру у тому, що час з моменту випуску ракети до її знищення становить приблизно 4 секунди. Це мінімальний поріг роботи ракетного двигуна Р-73.

Збивала ж Р-73, мабуть, ракетну ціль, а не буксирувану. Переважно ціль запускається з іншого літака через котушку кабелю або використовується варіант запуску з землі дрону або цілі, що летить. Але один із користувачів Твіттер стверджує, що тепловою метою послужила ракета TDU-11, розроблена США на базі некерованої ракети.

[ + – ] Ракета TDU 11 Фото: U.S. Air Force

Нагадаємо, у вересні харківські та миколаївські авіатори провели навчання із застосуванням ракет "повітря-повітря".

Спільний політ також провели льотчики Лювтваффе та Ізраїлю у межах міжнародних навчань Blue Flag.