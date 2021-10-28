Один выпустил, а второй тут же сбил: на видео попали уникальные иранские учения перехвата ракет

Иранский МиГ-29 провел совместные учения с истребителем F-5. В их ходе F-5 выпустил целевую ракету, которую сбил советский истребитель ракетой Р-73.

На видео попали кадры учений Иранский ВВС, которые в ходе полета провели впечатляющие учения по перехвату ракет. Об этом сообщает The Drive.

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Иранский истребитель запустил ракету с инфракрасным наведением по цели с очень близкого расстояния и на сверхнизкой высоте. Как пишут в издании, подобные учения крайне редко попадают на видео.

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МиГ-29 Fulcrum Ирана проводил совместный полет с реактивным истребителем F-5 Tiger II. Видео начинается с полета на одной дистанции двух самолетов. Потом F-5 запускает ракету и уходит вправо, а МиГ-29 спустя несколько мгновений запускает ракету, которой уничтожает первую. Время между запуском ракеты и взрывом составляет считанные секунды.

[ + – ] Р-73 Фото: Википедия

Выпущенная ракета из МиГ-29 — это советская ракета Р-73 "Вымпел" с теплонаведением. Находится в эксплуатации с 1984 года. Сложность маневра была в том, что время с момента выпуска ракета до ее уничтожения составляет приблизительно 4 секунды. Это минимальный порог работы ракетного двигателя Р-73.

Сбивала же Р-73, по всей видимости, ракетную цель, а не буксируемую. В основном цель запускается с другого самолета через катушку кабеля или же используется вариант запуска с земли дрона или летящую цель. Но один из пользователей Твиттер утверждает, что тепловой целью послужила ракета TDU-11, разработанная США на базе неуправляемой ракеты.

[ + – ] Ракета TDU 11 Фото: U.S. Air Force

Напомним, в сентябре харьковские и николаевские авиаторы провели учения с применением ракет "воздух-воздух".

Совместный полет также провели летчики Лювтваффе и Израиля в рамках международных учений Blue Flag.