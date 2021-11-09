Украинские военные показали удары по позициях оккупантов в Донецкой области (видео)

На опубликованных кадрах зафиксировано поражение военного грузовика, а также позиций оккупационных формирований в лесополосе.

Военные из 93 механизированной бригады "Холодный Яр" показали видео уничтожения позиций и техники оккупантов. Об этом сообщает волонтер Роман Доник.

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Точной информации о том, когда было снято видео, нет, вероятно это была осень или лето.

"И в очередной раз 93 ОМБр "Холодный Яр" напоминает, что курение тютюна и подвоз опасных грузов российскими военными машинами вредит здоровью оккупантов. Бросайте курить и выметайтесь домой", — написал Доник в описании к видео.

На видео засняты позиции оккупационных формирований РФ в селе Новоласпа (Бойковский район Донецкой области). Как пишет Милитарный, оккупанты относительно недавно обустроили в той лесополосе свои позиции. Они появились в 2019 году, что видно по спутниковым снимкам.

[ + – ] Позиции оккупантов в лесополосе и за ней Фото: скриншот

Напомним, согласно информации британских исследователей, в сбитых российских БПЛА на Донбассе используются немецкие двигатели, которые были поставлены через чешскую компанию.

7 ноября под обстрелами оккупантов погиб воин Виталий Павлысько.