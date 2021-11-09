Українські військові показали удари по позиціях окупантів у Донецькій області (відео)

На опублікованих кадрах зафіксовано ураження військової вантажівки, а також позиції окупаційних формувань у лісосмузі.

Військові з 93 механізованої бригади "Холодний Яр" показали відео знищення позицій і техніки окупантів. Про це повідомляє волонтер Роман Донік.

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Точної інформації про те, коли було знято відео, немає, ймовірно, це була осінь чи літо.

"І в черговий раз 93 ОМБр "Холодний Яр" нагадує, що куріння татюну та підвезення небезпечних вантажів російськими військовими машинами шкодить здоров'ю окупантів. Кидайте курити та забирайтеся додому", — написав Донік в описі до відео.

На відео знято позицію окупаційних формувань РФ у селі Новоласпа (Бойківський район Донецької області). Як пише "Мілітарний", окупанти відносно нещодавно облаштували в тій лісосмузі свої позиції. Вони з'явилися у 2019 році, що видно за супутниковими знімками.

[ + – ] Позиції окупантів у лісосмузі та за нею Фото: скриншот

Нагадаємо, згідно з інформацією британських дослідників, у збитих російських БПЛА на Донбасі використовуються німецькі двигуни, які постачалися через чеську компанію.

7 листопада під обстрілами окупантів загинув воїн Віталій Павлисько.