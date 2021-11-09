Проект Валькирия. В Испании показали боевой внедорожник-амфибию (фото)
Новинка может быть полностью автономной, оснащаться 30-мм гранатометом и гибридной силовой установкой.
Испанская компания SASCorp представила новый проект многоцелевого автономного или дистанционно управляемого внедорожника-амфибии. Об этом сообщает Army Recognition.
Конструкция автомобиля обеспечивает исключительные внедорожные особенности. Его разрабатывают для испанских вооруженных сил. Поставлять внедорожник будут в двух вариантах — плавающей и обычной. Длина автомобиля составляет 5 метров, ширина — 2,5 метра, а высота — 1,7 метра.
Сообщается, что внедорожник сможет не только плавать, но и обладать мощной бронезащитой. Она сможет достигать 4 уровня STANAG 4569 (защита от 14,5 мм пули или подрыв фугасной мины до 10 кг). В качестве вооружения может устанавливаться как 7,62-мм пулемет, так и 30-мм автоматическая пушка.
Основные характеристики Валькирии:
- Полная масса — 7,5 тонны (5,5 тонны у амфибии)
- полезная нагрузка — 4,3 тонны (1,8 тонна у амфибии)
- максимальная скорость — 40 км/ч
- автономность — 8-10 часов
- скорость движения на воде — 6 узлов
Планируется устанавливать два варианта двигателей — турбодизельный Jaguar на 350 л.с. с дополнительным электрическим ходом. На чистом электричестве автомобиль сможет проехать 3 км.
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