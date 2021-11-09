Проект "Валькірія". В Іспанії показали бойовий позашляховик-амфібію (фото)

Новинка може бути повністю автономною, оснащуватися 30-мм гранатометом і гібридною силовою установкою.

Іспанська компанія SASCorp представила новий проект багатоцільового автономного або дистанційно керованого позашляховика-амфібії. Про це повідомляє Army Recognition.

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Конструкція автомобіля забезпечує виняткові позашляхові особливості. Його розробляють для іспанських збройних сил. Поставлятимуть позашляховик у двох варіантах — плаваючій і звичайній. Довжина автомобіля становить 5 метрів, ширина – 2,5 метра, а висота – 1,7 метра.

Повідомляється, що позашляховик зможе не тільки плавати, а й мати потужний бронезахист. Вона зможе досягати 4 рівня STANAG 4569 (захист від 14,5 мм кулі або підрив фугасної міни до 10 кг). Як озброєння може встановлюватися як 7,62 мм кулемет, так і 30 мм автоматична гармата.

Фото: Defense News

Основні характеристики "Валькірії":

Повна маса — 7,5 тонни (5,5 тонни в амфібії)

корисне навантаження — 4,3 тонни (1,8 тонни в амфібії)

максимальна швидкість — 40 км/год

автономність — 8-10 годин

швидкість руху на воді — 6 вузлів

Планується встановлювати два варіанти двигунів – турбодизельний Jaguar на 350 к.с. із додатковим електричним ходом. На чистій електриці автомобіль зможе проїхати 3 км.

Нагадаємо, в Україні пройшли заводські випробування "Козака 2М1" та БТРу "Хорунжий" із турецькими бойовими модулями.

Раніше південноафриканський броньовик Mbombe 4 отримав посилений захист, здатний витримати 50 кг вибухівки.