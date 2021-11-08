Із турецькими бойовими модулями. "Козак 2М1" та БТР "Хорунжий" пройшли заводські випробування (відео)

Під час випробувань проводилася стрілянина в денний та нічний час доби, з місця та на ходу. Також було випробувано і ходові характеристики бронетехніки.

Приватне підприємство НВО "Практика" завершило цикл заводських випробувань модернізованого БТР-60 "Хорунжий" та броньовика "Козак 2М1" з турецькими модулями SARP Dual та SARP KPVT. Про це повідомляє пресслужба підприємства.

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Завершення випробувань було 5 листопада, про що зараз поінформували у "Практиці". У заході брав участь посол Туреччини в Україні Ягмур Ахмет Гюльдере та гендиректор компанії Aselsan Халук Гергюн.

[ + – ] Козак 2М1 Фото: Facebook / НВО "Практика"

Повідомляється, що українські експерти Державного науково-дослідного інституту випробувань та сертифікацій озброєння розробили методику оцінки точності стрілянини. Під час випробувань екіпажі ЗСУ та представники "Практики" та Aselsan виконали низку завдань:

стрільба на ходу

стрільба з місця по цілях, що рухаються

нічні та денні марші

подолання лінії перешкод

Умови, в яких проходили випробування, були наближені до бойових. Тому перевірялися лазерний далекомір, маркувальник, прилади денного та нічного бачення, а також дистанційне керування.

[ + – ] Бойовий модуль компанії Aselsan Фото: Facebook / НВО "Практика"

За час випробувань "Козак 2М1" та БТР "Хорунжий" пройшли сотні кілометрів та показали відмінні результати. Перевіряли не лише турецькі бойові модулі, а й саму бронетехніку. Були випробувані ходові якості БТРа та броньовика.

Фото: Facebook / НВО "Практика"

БТР-60 "Хорунжий" — це глибока модернізація БТР-60, яка торкнулася всіх, крім підвіски. Всі інші деталі замінили сучасніші. Новий двигун на 320 л. Deutz замість двох двигунів по 90 л. Також БТР отримав автоматичну коробку передач та об'ємніше десантне відділення на 20,4 куб метра проти 16,1. "Хорунжий" отримав посилене бронювання та захист від вибуху боєприпасів від 6 кг фугасу.

Нагадаємо, 25 жовтня стало відомо, що "Козак 2М1" отримав турецькі бойові модулі. Раніше повідомлялося, що "Мотор Січ" уклала контракт із Туреччиною на постачання 30 двигунів АІ-450Т для БПЛА Akinci.