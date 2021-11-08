С турецкими боевыми модулями. "Козак 2М1" и БТР "Хорунжий" прошли заводские испытания (видео)

В ходе испытаний проводилась стрельба в дневное и ночное время суток, с места и на ходу. Также были испытаны и ходовые характеристики бронетехники.

Частное предприятие НПО "Практика" завершили цикл заводских испытаний модернизированного БТР-60 "Хорунжий" и броневика "Козак 2М1" с турецкими модулями SARP Dual и SARP KPVT. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

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Завершение испытаний было 5 ноября, о чем сейчас проинформировали в "Практике". В мероприятии принимал участие посол Турции в Украине Ягмур Ахмет Гюльдере и гендиректор компании Aselsan Халук Гергюн.

[ + – ] Козак 2М1 Фото: Facebook / НВО "Практика"

Сообщается, что украинские эксперты Государственного научно-опытного института испытаний и сертификаций вооружения разработали методику по оценке точности стрельбы. Во время испытаний экипажи ВСУ и представители "Практики" и Aselsan выполнили ряд задач:

стрельба на ходу

стрельба с места по двигающимся целям

ночные и дневные марши

преодоление линии препятствий

Условия, в которых проходили испытания, были приближены к боевым. Поэтому проверялись лазерный дальномер, маркировщик, приборы дневного и ночного видения, а также дистанционное управление.

[ + – ] Боевой модуль компании Aselsan Фото: Facebook / НВО "Практика"

За время испытаний "Козак 2М1" и БТР "Хорунжий" прошли сотни километров и показали отличные результаты. Проверке подверглись не только турецкие боевые модули, но и сама бронетехника. Были испытаны ходовые качества БТРа и броневика.

Фото: Facebook / НВО "Практика"

БТР-60 "Хорунжий" — это глубокая модернизация БТР-60, которая затронула все, кроме подвески. Все остальные детали были заменены на более современные. Новый двигатель на 320 л.с. Deutz вместо двух двигателей по 90 л.с. Также БТР получил автоматическую коробку передач и более объемное десантное отделение на 20,4 куб метра против 16,1. "Хорунжий" получил усиленное бронирование и защиту от взрыва боеприпасов от 6 кг фугаса.

Напомним, 25 октября стало известно, что "Козак 2М1" получил турецкие боевые модули. Ранее сообщалось, что "мотор Сич" заключила контракт с Турцией на поставку 30 двигателей АИ-450Т для БПЛА Akinci.