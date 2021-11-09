"Непроукраинская позиция": в Минобороны обвинили НАТО в блокировке оборонных контрактов

По словам замминистра Минобороны Носова, для решения вопроса Украина может направить своего представителя в агентство НАТО по поддержке и поставкам.

Заместитель министра обороны Украины Александр Носов заявил, что агентство НАТО по поддержке и поставкам (NSPA) блокирует некоторые украинские оборонные закупки.

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"Я высказал проблемные вопросы между МОУ и NSPA, в частности касательно принципиальной непроукраинской позиции некоторых членов Наблюдательного совета NSPA, которые заблокировали некоторые наши контракты", — утверждает Носов.

Для разрешения возникшей ситуации в 2022 году рассмотрят вопрос о направления в агентство представителя Минобороны для защиты украинских интересов. Также было принято решение, что NSPA будет иметь максимум 3% от стоимости поставок с оплатой налогов.

[ + – ] Носов на встрече с Стейси Камминг, Глава агентства НАТО по вопросам программ поддержки

По словам замминистра, каждая страна-партнер НАТО имеет своего представителя, но не Украина.

Что такое NSPA?

NSPA — это агентство, которое отвечает за международные поставки в мире. Считается одной из самых прозрачных оборонных закупочных организаций. Агентство объединяет в одной организации логистику и закупки, а также обеспечивает общие международные решения для заинтересованных сторон.

Александр Носов — заместитель министра обороны Украины. Он отвечает за военно-техническую политику в министерстве.

Напомним, в США призвали союзников снять ограничения на поставки летального оружия в Украину, так как наша страна имеет право на защиту.

Ранее сообщалось, что по словам экс-генсека НАТО Джорджа Робертсона, в начале своего правления Путин хотел вступить в НАТО.