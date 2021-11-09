"Непроукраїнська позиція": у Міноборони звинуватили НАТО у блокуванні оборонних контрактів

За словами заступника міністра Міноборони Носова, для вирішення питання Україна може направити свого представника в агентство НАТО з підтримки та постачання.

Заступник міністра оборони України Олександр Носов заявив, що агентство НАТО з підтримки та постачання (NSPA) блокує деякі українські оборонні закупівлі.

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"Я висловив проблемні питання між МОУ та NSPA, зокрема щодо принципової непроукраїнської позиції деяких членів Наглядової ради NSPA, які заблокували деякі наші контракти", — стверджує Носов.

Для вирішення ситуації, що виникла, у 2022 році розглянуть питання про направлення в агентство представника Міноборони для захисту українських інтересів. Також було ухвалено рішення, що NSPA матиме максимум 3% вартості поставок з сплатою податків.

[ + – ] Носів на зустрічі зі Стейсі Каммінг, Голова агентства НАТО з питань програм підтримки

За словами заступника міністра, кожна країна-партнер НАТО має свого представника, але не Україна.

Що таке NSPA?

NSPA — це агентство, яке відповідає за міжнародні постачання у світі. Вважається однією з найпрозоріших оборонних закупівельних організацій. Агентство об'єднує в одній організації логістику та закупівлю, а також забезпечує спільні міжнародні рішення для заінтересованих сторін.

Олександр Носов – заступник міністра оборони України. Він відповідає за військово-технічну політику у міністерстві.

Нагадаємо, у США закликали союзників зняти обмеження на постачання летальної зброї до України, оскільки наша країна має право на захист.

Раніше повідомлялося, що за словами ексгенсека НАТО Джорджа Робертсона, на початку свого правління Путін хотів вступити до НАТО.