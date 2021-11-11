"Наша цель - внушать страх": Турция вооружает силовиков робоплатформами всех классов (фото)

По словам главы Управления оборонной промышленности Исмаила Демира, их цель — оставаться невидимыми и наносить максимальный ущерб врагу.

Турецкая оборонная промышленность начнет серийные поставки целого ряда беспилотных транспортных платформ легкого, среднего и тяжелого классов для силовых ведомств. Об этом сообщает информагентство Anadolu.

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В ходе мероприятия FNSS Defence Systems было подписано ряд контрактов на серийное производство беспилотных платформ.

Фото: Twitter / Ismail Demir

"Наша цель — вселять страх в противника, обеспечивать армию технологическими разработками, позволяющими минимизировать потери, оставаться невидимыми и наносить максимальный ущерб врагу", — заявил глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.

В частности, были контракты с компанией FNSS о серийном производстве беспилотных транспортных средств тяжелого класса. С ASELSAN, Best Grup, Elektroland ve HAVELSAN — БТС среднего класса.

[ + – ] Беспилотные транспортные платформы Фото: Twitter / Ismail Demir

Помимо подписания соглашений, свою продукцию показали и другие компании: Esetron, Hoytek, Altınay, Arox, Elektroland, Kuartis, Milsoft и Ras Teknoloji. Все они создали свои варианты беспилотных машин легкого класса.

Напомним, в Украине прошли испытания "Козака 2М1" и БТР "Хорунжего" с турецкими боевыми модулями. Ранее стало известно, что в Турции приступили к строительству истребителя 5 поколения TF-X. Первая деталь уже изготовлена.