Гранатометы, мины, двигатели: СБУ передало в Минобороны вооружения на 1 млрд грн (видео)

Впервые в истории Украины, спецслужба приняла решение о передачи конфискованного, в ходе многих уголовных производств, арсенала.

Служба безопасности Украины передала Министерству вооружения на 1 млрд гривен. Все это было изъято контрразведкой в ходе спецопераций. Об этом сообщает пресс-центр службы.

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Сообщается, что все вооружение было признано следственными доказательствами в производствах СБУ и находилось под арестом. Учитывая обстановку в стране, следователи приняли решение о передачи военного имущество на баланс Минобороны. Суд и правительство санкционировали передачу. Это первый подобный случай в истории Украины.

Фото: пресс-центр СБУ

В частности, передали:

гранатометы боеприпасы (мины и выстрелы к гранатометам) 36 ракет 5В27Д для ЗРК "Печора" составляющие части к огнестрельному нарезному оружию двигатели и комплектующие к Ми-24, а также самолетам Су и МиГ комплектующие к бронетехнике, в том числе к РСЗО и танкам фосфорные и соляные кислоты взрывные вещества

Фото: пресс-центр СБУ

Российские госкомпании, по информации СБУ, использовали территорию Украины для транзита товаров военного назначения с неустановленной целью, а также для их накопления на украинской территории. СБУ раскрыла такие факты. Было установлено, что документы на ввоз и сохранение товаров не было.

Напомним, в Харьковской области контрразведка выявила схему по производству и поставок деталей к боевой авиации РФ.

В июле также контрразведчики пресекли попытку вывоза из Украины деталей к зенитно-ракетным комплексам.