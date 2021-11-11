Гранатомети, міни, двигуни: СБУ передало до Міноборони озброєння на 1 млрд грн (відео)
Вперше в історії України спецслужба прийняла рішення про передачу конфіскованого у процесі багатьох кримінальних проваджень арсеналу.
Служба безпеки України передала Міністерству озброєння на 1 мільярд гривень. Все це було вилучено контррозвідкою під час спецоперацій. Про це повідомляє пресцентр служби.
Повідомляється, що все озброєння було визнане слідчими доказами у провадженнях СБУ та перебувало під арештом. Враховуючи обстановку в країні, слідчі ухвалили рішення про передачу військового майна на баланс Міноборони. Суд та уряд санкціонували передачу. Це перший такий випадок в історії України.
Зокрема, передали:
- гранатомети
- боєприпаси (міни та постріли до гранатометів)
- 36 ракет 5В27Д для ЗРК "Печора"
- складники до вогнепальної нарізної зброї
- двигуни та деталі для комплектування до Мі-24, а також літаків Су та МіГ
- деталі для комплектування до бронетехніки, зокрема до РСЗВ та танків.
- фосфорні та соляні кислоти
- вибухові речовини
Російські держкомпанії, за інформацією СБУ, використали територію України для транзиту товарів військового призначення з невстановленою метою, а також для їхнього накопичення на українській території. СБУ розкрила такі факти. Встановили, що документів на ввезення та збереження товарів не було.
Нагадаємо, у Харківській області контррозвідка виявила схему з виробництва та постачання деталей до бойової авіації РФ.
У липні також контррозвідники запобігли спробі вивезення з України деталей до зенітно-ракетних комплексів.