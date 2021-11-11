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Воєнний фокус

Гранатомети, міни, двигуни: СБУ передало до Міноборони озброєння на 1 млрд грн (відео)

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передача озброєння до ЗСУ
Фото: прес-центр СБУ | Ракета до ЗРК "Печора"

Вперше в історії України спецслужба прийняла рішення про передачу конфіскованого у процесі багатьох кримінальних проваджень арсеналу.

Служба безпеки України передала Міністерству озброєння на 1 мільярд гривень. Все це було вилучено контррозвідкою під час спецоперацій. Про це повідомляє пресцентр служби.

Повідомляється, що все озброєння було визнане слідчими доказами у провадженнях СБУ та перебувало під арештом. Враховуючи обстановку в країні, слідчі ухвалили рішення про передачу військового майна на баланс Міноборони. Суд та уряд санкціонували передачу. Це перший такий випадок в історії України.

передача озброєння збу
Фото: прес-центр СБУ

Зокрема, передали:

  1. гранатомети
  2. боєприпаси (міни та постріли до гранатометів)
  3. 36 ракет 5В27Д для ЗРК "Печора"
  4. складники до вогнепальної нарізної зброї
  5. двигуни та деталі для комплектування до Мі-24, а також літаків Су та МіГ
  6. деталі для комплектування до бронетехніки, зокрема до РСЗВ та танків.
  7. фосфорні та соляні кислоти
  8. вибухові речовини
передача техніки в сбу
Фото: прес-центр СБУ

Російські держкомпанії, за інформацією СБУ, використали територію України для транзиту товарів військового призначення з невстановленою метою, а також для їхнього накопичення на українській території. СБУ розкрила такі факти. Встановили, що документів на ввезення та збереження товарів не було.

Нагадаємо, у Харківській області контррозвідка виявила схему з виробництва та постачання деталей до бойової авіації РФ.

У липні також контррозвідники запобігли спробі вивезення з України деталей до зенітно-ракетних комплексів.