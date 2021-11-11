"Неотложенная необходимость": Польша закупит у США 300 поддержанных броневиков Cougar (фото)

Американская армия передаст автомобили в рамках программы продажи избытков военного имущества. При этом сейчас в армии Польши есть 45 броневиков класса MRAP.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак анонсировал приобретение у США 300 поддержанных броневиков Cougar, устойчивых к минам. Об этом сообщает польский ресурс Defence 24.

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Поставки поддержанных машин должны быть уже в 2022 году. Армия США сможет их продать полякам в рамках программы по продаже избытков военного имущества. В стоимость будет включена как доставка машин, так и обучение экипажей.

В Минобороны такое решение называется неотложенной потребностью. Стоимость контракта на данный момент остается неизвестной.

"Это проверенные автомобили, которые много лет используются в армии США и во многих зарубежных миссиях. Благодаря ускоренной процедуре они дойдут до нас уже в 2022 году. В контракт также входит пакет логистики и обучения", — заявил Мариуш Блащак.

На данный момент в польском спецназе используют 45 машин класса MRAP. Их бесплатно передали Штаты в 2015 году.

Фото: U.S. Army

Cougar — это транспортное средство класса MRAP. Разрабатывалась в целях противоминной защиты для армии США. Первые поставки начались в 2004 году. Основные характеристики броневика:

максимальная скорость — 105 км/ч

экипаж — 2+4

грузоподъемность — более 2,5 тонн

Дальность хода — 966 км

Противоминная стойкость: 7 кг в тротиловом эквиваленте под днищем и 14 кг под колесами.

Напомним, в ЮАР улучшили броневик Mbombe 4, дооснастив его защитой, способной выдержать 50 кг взрывчатки. В Испании также представили боевой внедорожник-амфибию, который оснащается 30-мм гранатометом и гибридной силовой установкой.