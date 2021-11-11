"Невідкладна необхідність": Польща закупить у США 300 уживаних броньовиків Cougar (фото)

Американська армія передасть автомобілі в межах програми продажу надлишків військового майна. При цьому наразі в армії Польщі є 45 броньовиків класу MRAP.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак анонсував придбання в США 300 уживаних броньовиків Cougar, стійких до мін. Про це повідомляє польський ресурс Defence 24.

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Постачання вживаних машин мають бути вже у 2022 році. Армія США зможе їх продати полякам у межах програми з продажу надлишків військового майна. У вартість буде включено як доставлення машин, так і навчання екіпажів.

У Міноборони таке рішення називається невідкладною потребою. Вартість контракту наразі залишається невідомою.

"Це перевірені автомобілі, які багато років використовуються в армії США та в багатьох закордонних місіях. Завдяки прискореній процедурі вони дійдуть до нас уже у 2022 році. У контракт також входить пакет логістики та навчання", — заявив Маріуш Блащак.

Наразі в польському спецназі використовують 45 машин класу MRAP. Їх безкоштовно передали Штати у 2015 році.

Фото: U.S. Army

Cougar – це транспортний засіб класу MRAP. Розроблялася з метою протимінного захисту армії США. Перші постачання розпочалися у 2004 році. Основні характеристики броньовика:

максимальна швидкість — 105 км/год

екіпаж — 2+4

вантажопідйомність — понад 2,5 тонни

Дальність ходу — 966 км

Протимінна стійкість: 7 кг у тротиловому еквіваленті під днищем та 14 кг під колесами.

Нагадаємо, в ПАР покращили броньовик Mbombe 4, дооснастивши його захистом, здатним витримати 50 кг вибухівки. В Іспанії також представили бойовий позашляховик-амфібію, який оснащується 30-мм гранатометом та гібридною силовою установкою.