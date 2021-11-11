Китайский БПЛА "Парящий дракон" развернут для боевой подготовки (фото)

Разведывательный беспилотник способен работать на высоте свыше 18 км. Он прошел все испытания и ныне поступает на вооружение.

Высотный разведывательный дрон WZ-7 Soar Dragob (Парящий дракон) приступает к полноценной боевой подготовке к 72-й годовщине образования Национально-освободительной армии Китая. Об этом сообщает Global TImes.

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В ходе недавних учений с несколькими самолетами, разведдрон продемонстрировал возможности своего полета. Его максимальная высота, на которой он может лететь, составляет 18,3 км. Беспилотник быстро провел разведку, установил курс для разведчиков, захватил цели на поле боя и передал все данные в командный центр.

Сообщается, что "Парящий дракон" — это доказательство значительного прогресса Китая в применении современных боевых средств. Сам беспилотник впервые дебютировал на публике 28 сентября на авиашоу. Его особенностью является возможность пересекать маршруты гражданской авиации.

"Свободное пересечение маршрутов гражданской авиации означает, что продолжительность полета и дальность полета дронов такие же, как у гражданских самолетов. Обычно гражданский авиалайнер может летать более 12 часов с автономностью 10 000 километров. WZ-7 имеет такую ​​же автономность полета и выполняет межконтинентальные полеты", — заявил военный эксперт Сун Чжунпин.

Напомним, БПЛА "Парящий дракон" разрабатывался 12 лет. Он предназначен для разведки.

Ранее сообщалось, что в Китае выходит на финальный этап строительство авианосца Type 003. Осталось частично установить оборудование и через 2-5 лет его можно будет вводить в состав флота.