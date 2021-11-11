Китайський БПЛА "Дракон, що ширяє" розгорнуть для бойової підготовки (фото)

Розвідувальний безпілотник здатний працювати на висоті понад 18 км. Він пройшов усі випробування і нині надходить на озброєння.

Висотний розвідувальний дрон WZ-7 Soar Dragob (Дракон, що ширяє) розпочинає повноцінну бойову підготовку до 72-ї річниці утворення Національно-визвольної армії Китаю. Про це повідомляє Global TImes.

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Під час недавніх навчань з кількома літаками розвіддрон продемонстрував можливості свого польоту. Його максимальна висота, де він може летіти, становить 18,3 км. Безпілотник швидко провів розвідку, встановив курс для розвідників, захопив цілі на полі бою та передав усі дані до командного центру.

Повідомляється, що "Дракон, що ширяє" — це доказ значного прогресу Китаю в застосуванні сучасних бойових засобів. Сам безпілотник уперше дебютував на публіці 28 вересня на авіашоу. Його особливістю є можливість перетинати маршрути цивільної авіації.

"Вільний перетин маршрутів цивільної авіації означає, що тривалість польоту і дальність польоту дронів такі ж, як у цивільних літаків. Зазвичай цивільний авіалайнер може літати більше 12 годин з автономністю 10 000 кілометрів. WZ-7 має таку ж автономність польоту і виконує міжконтинентальні польоти", — заявив військовий експерт Сун Чжунпін.

Нагадаємо, БПЛА "Дракон, що ширяє" розроблявся 12 років. Він призначений для розвідки.

Раніше повідомлялося, що в Китаї виходить на фінальний етап будівництво авіаносця Type 003. Залишилося частково встановити обладнання і за 2-5 років його можна буде вводити до складу флоту.