Жителя РФ приговорили к 3 годам за попытку вывезти в Украину запчасти для зенитного комплекса С-300

Суд признал россиянина Джованни Михая пособником в контрабанде военной техники. Вместе с украинцем в 2019 году он пытался перевести в Украину комплектующие для ЗРК С-300.

Московский городской суд вынес приговор гражданину России Джованни Михаю в виде трех лет лишения свободы за то, что он якобы был пособником в контрабанде в Украину комплектующих к зенитно-ракетному комплексу С-300. Об этом сообщает РБК.

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Следствие пришло к выводу, что в 2019 году 24-летний Михай совместно с гражданином Украины Васильченко якобы осуществил приискание комплектующих к ЗРК С-300, чтобы затем незаконного перевести их на территорию Украины.

В 2020 году суд РФ вынес приговор Васильченко по обвинению в шпионаже и организации контрабанды военных комплектующих, в том же году арестовали Джованни Михая. У подозреваемого, по сообщениям пресс-службы ФСБ, обнаружили предметы и документы, которые следствие сочло доказательством его вины.

Согласно ч. 5 ст.33 УК РФ, суд признал Джованни Михая пособником в контрабанде военной техники, вооружений и прочего военного оборудования.

Российские журналисты сообщают, что в последние несколько лет сотрудники ФСБ рапортовали о попытках украинских спецслужб вывезти на территорию Украины запчасти к советскому ЗРК.

Ранее Фокус сообщал, что украинские пограничники задержали контрабандистов, которые занимались переправкой табачной продукции в Венгрию. В Мукачево 15 октября пограничники трижды останавливали контрабандистов, которые направлялись к госгранице в Закарпатье.

Под Киевом сотрудники СБУ пресекли передачу ценных предметов времен Киевской Руси. Контрабандисты намеревались вывезти из Украины археологические ценности: оружие, использовавшееся во времена древности, различные украшения и дензнаки. Для проверки происхождения ценных предметов провели экспертизу, которая установила принадлежность изъятых предметов к эпохе Киевской Руси.