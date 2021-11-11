Жителя РФ засудили на три роки за спробу вивезти в Україну запчастини для зенітного комплексу С-300

Суд визнав росіянина поплічником у контрабанді військової техніки. Спільно з українцем 2019 року він намагався перевести в Україну деталі для комплектування до ЗРК С-300.

Московський міський суд ухвалив вирок громадянину Росії Джованні Міхаю у вигляді трьох років позбавлення волі за те, що він нібито був поплічником у контрабанді в Україну деталей для комплектування до зенітно-ракетного комплексу С-300. Про це повідомляє РБК.

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Слідство дійшло висновку, що у 2019 році 24-річний Міхай спільно з громадянином України Васильченком нібито здійснив пошук деталей для комплектування до ЗРК С-300, щоб потім незаконно перевести їх на територію України.

У 2020 році суд РФ виніс вирок Васильченку за звинуваченням у шпигунстві та організації контрабанди військових деталей для комплектування, того ж року заарештували Джованні Міхая. У підозрюваного, за повідомленнями пресслужби ФСБ, виявили предмети та документи, які слідство визнало доказом його провини.

Відповідно до ч. 5 ст. 33 КК РФ, суд визнав Джованні Міхая посібником у контрабанді військової техніки, озброєнь та іншого військового обладнання.

Російські журналісти повідомляють, що останні кілька років співробітники ФСБ рапортували про спроби українських спецслужб вивезти на територію України запчастини до радянської ЗРК.

Раніше Фокус повідомляв, що українські прикордонники затримали контрабандистів, які переправляли тютюнову продукцію до Угорщини. У Мукачеві 15 жовтня прикордонники тричі зупиняли контрабандистів, які прямували до держкордону на Закарпатті.

Під Києвом співробітники СБУ припинили передачу цінних предметів часів Київської Русі. Контрабандисти мали намір вивезти з України археологічні цінності: зброю, яка використовувалася за часів давнини, різні прикраси та грошові знаки. Для перевірки походження цінних предметів було проведено експертизу, яка встановила належність вилучених предметів до епохи Київської Русі.