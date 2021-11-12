Украина проведет учения территориальной обороны на границе с Беларусью

Такую идею, на фоне наплыва мигрантов к польско-белорусской границе, поддержали в СНБО. Тренировки пройдут в течение месяца.

Украинские подразделения территориальной обороны в ближайшее время примут участие в учениях на границе с Беларусью. Помимо этого власти определили участки границы, куда из соседней республики могут прибыть беженцы. Об этом в эфире программы "Право на власть" заявил министр внутренних дел Денис Монастырский.

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По словам чиновника, на минувшем заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) поднимался вопрос о привлечении отрядов территориальной обороны к укреплению границы с Беларусью. В частности, министр обороны Алексей Резников и президент Владимир Зеленский поддержали идею провести учения в приграничных с Беларусью областях.

"Я поручил полиции поднять все общественные формирования на этих территориях. Эти люди должны быть созваны на учения, которые должны пройти в течение ближайшего месяца возле белорусской границы", — заявил министр.

[ + – ] Монастырский о подготовке к наплыву мигрантов из Беларуси

Помимо этого Монастырский констатировал, что "нормальной границы" между Украиной и Россией, а также Украиной и Беларусью нет и в следующем году власти планируют решить эту проблему.

"Пограничники есть, граница обозначена, но самого сооружения границы нет.И это наша общая задача, задача всего правительства, президента, общества, потому что это строится за налоги граждан, в следующем году построить границу между Украиной и Россией, между Украиной и республикой Беларусь. Речь идет о более чем тысяче километров государственной границы", — сказал министр.

Глава МВД Добавил, что на данный момент определено приблизительно 10 участков, границы, куда могут подойти мигранты из Беларуси. В частности, эти участки планируется усилить за счет пограничников, Национальной гвардии и полиции.

Напомним, Украина перебрасывает спецтехнику и беспилотники для укрепления границы с Беларусью из-за прибытия в республику тысяч беженцев из Ирака, Афганистана и других стран.

По данным МВД, что государственную границу с Беларусью будут дополнительно охранять 8,5 тысяч человек.