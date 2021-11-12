Україна проведе навчання територіальної оборони на кордоні з Білоруссю

Таку ідею на тлі напливу мігрантів до польсько-білоруського кордону підтримали в РНБО. Тренування відбудуться протягом місяця.

Українські підрозділи територіальної оборони найближчим часом братимуть участь у навчаннях на кордоні з Білоруссю. Крім цього, влада визначила ділянки кордону, куди з сусідньої республіки можуть прибути біженці. Про це в ефірі програми "Право на владу" заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

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За словами чиновника, на засіданні Ради національної безпеки і оборони (РНБО) порушувалося питання про залучення загонів територіальної оборони до зміцнення кордону з Білоруссю. Зокрема, міністр оборони Олексій Резніков та президент Володимир Зеленський підтримали ідею провести навчання у прикордонних з Білоруссю областях.

"Я доручив поліції підняти всі громадські формування на цих територіях. Ці люди мають бути скликані на навчання, які мають пройти протягом найближчого місяця біля білоруського кордону", — заявив міністр.

[ + – ] Монастирський про підготовку до напливу мігрантів із Білорусі

Крім цього Монастирський констатував, що "нормального кордону" між Україною та Росією, а також Україною та Білоруссю немає і наступного року влада планує вирішити цю проблему.

"Прикордонники є, кордон позначений, але самої споруди кордону немає. І це наше спільне завдання, завдання всього уряду, президента, суспільства, тому що це будується за податки громадян, наступного року збудувати кордон між Україною та Росією, між Україною та республікою Білорусь Йдеться про понад тисячу кілометрів державного кордону", — сказав міністр.

Глава МВС Додав, що наразі визначено приблизно 10 ділянок кордону, куди можуть підійти мігранти з Білорусі. Зокрема, ці ділянки планують посилити за рахунок прикордонників, Національної гвардії та поліції.

Нагадаємо, Україна перекидає спецтехніку та безпілотники для зміцнення кордону з Білоруссю через прибуття до республіки тисяч біженців з Іраку, Афганістану та інших країн.

За даними МВС, державний кордон з Білоруссю додатково охоронятимуть 8,5 тисяч осіб.