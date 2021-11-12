Главаря "Изоляции" использовали в СБУ, — Асеев (видео)

По словам журналиста, если бы он не получил информацию о том, что Куликовский находится в Киеве, то "Палыч" бы и дальше жил на столичных Позняках.

Бывший заключенный донецкой пыточной тюрьмы "Изоляция" Станислав Асеев рассказал о деталях задержания Дениса Куликовского "Палыча". Подробности он озвучил в эфире "Свобода слова с Савиком Шустером".

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По словам Асеева, сейчас, спустя пару дней после задержания, он уже может рассказать детали задержания "Палыча".

"Христо (расследователь Belingcat, — Фокус) меня связал с человеком, который имел отношение к спецоперации по "Палычу" в 19 году, это бывший сотрудник спецслужб, который подтвердил, что с ним определенное время работали…", — заявил Асеев.

На уточняющий вопрос Савика Шустера о том, действительно ли это было, Асеев сказал: "Вероятнее всего, 100%, да". По словам ведущего ток-шоу, если Куликовский действительно использовался СБУ, то его нельзя будет привлечь к ответственности в международных судах.

В СБУ, узнав о том, что Асеев и Христо Грозев вышли на главаря "Изоляции", сразу начали его искать. Из-за этого информатор Bellingcat отказался выдавать сотрудникам МВД "Палыча". После этого его выдали Службе безопасности.

Денис Куликовский жил бы и дальше, по словам бывшего узника, в Киеве на Позняках, если бы он вместе с Грозевым не вышли на его местоположение.

Станислав Асеев был арестован боевиками по обвинению в шпионаже в мае 2017 года. Он публиковал статьи из оккупированного Донецка для "Радио свобода" и других украинских изданий. Асеев провел в плену 31 месяц, в том числе 28 месяцев в "Изоляции" и регулярно подвергался пыткам.

Напомним, 9 ноября стало известно, что СБУ задержали главаря донецкой тюрьмы боевиков "Изоляция", он с 2019 года жил в РФ, а потом в Украине. Позднее в спецслужбе опубликовали кадры допроса Куликовского.

По данным МВД, группа следователей более года изучала преступления, совершенные Денисом Куликовским с позывным "Палыч". Мариупольский суд отправил военного преступника под стражу без права внесения залога.