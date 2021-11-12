Ватажка "Ізоляції" використали в СБУ, — Асєєв (відео)

За словами журналіста, якби він не отримав інформації про те, що Куликовський перебуває в Києві, то "Палич" і далі жив би на столичних Позняках.

Колишній в'язень донецької катівні "Ізоляція" Станіслав Асєєв розповів про деталі затримання Дениса Куликовського "Палича". Подробиці він озвучив в ефірі "Свобода слова із Савіком Шустером".

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За словами Асєєва, зараз, через кілька днів після затримання, він уже може розповісти деталі затримання "Палича".

"Христо (розслідувач Belingcat, — Фокус ) мене пов'язав із людиною, яка мала стосунок до спецоперації щодо "Палича" в 19 році, це колишній співробітник спецслужб, який підтвердив, що з ним певний час працювали…" — заявив Асєєв.

На уточнювальне запитання Савіка Шустера про те, чи справді це було, Асєєв сказав: "Найімовірніше, 100%, так". За словами ведучого ток-шоу, якщо Куликовський справді використовувався СБУ, його не можна буде притягти до відповідальності в міжнародних судах.

В СБУ, дізнавшись про те, що Асєєв і Христо Грозєв вийшли на ватажка "Ізоляції", одразу почали його шукати. Через це інформатор Bellingcat відмовився видавати співробітникам МВС "Палича". Після цього його видали Службі безпеки.

Денис Куликовський жив би й далі, за словами колишнього в'язня, у Києві на Позняках, якби він разом із Грозєвим не вийшли на його місцезнаходження.

Станіслава Асєєва заарештували бойовики за звинуваченням у шпигунстві в травні 2017 року. Він публікував статті з окупованого Донецька для "Радіо Свободи" та інших українських видань. Асєєв провів у полоні 31 місяць, у тому числі 28 місяців в "Ізоляції" та регулярно піддавався тортурам.

Нагадаємо, 9 листопада стало відомо, що СБУ затримали ватажка донецької в'язниці бойовиків "Ізоляція", він із 2019 року жив у РФ, а потім в Україні. Пізніше у спецслужбі опублікували кадри допиту Куликовського.

За даними МВС, група слідчих більше року вивчала злочини, скоєні Денисом Куликовським із позивним "Палич". Маріупольський суд направив воєнного злочинця під варту без права внесення застави.