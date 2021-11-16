Армения опубликовала новые кадры уничтожения техники азербайджанцев (видео)

В видео запечатлены останки военной техники, которая, как заявляют в Минобороны Армении, принадлежит Азербайджану.

Министерство обороны Армении опубликовало видео, в котором запечатлено уничтожение техники Баку. Видео опубликовано на официальном канале ВС Армении в Youtube.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Ролик вышел почти минутой длиной. На кадрах видна горящая военная техника, которая, как заявляется, принадлежит Азербайджану. Как пишут в соцсетях, уничтожен грузовик Урал и 3 БМП.

[ + – ] Поврежденная азербайджанская военная техника

Каких-либо подробностей о том, где снято видео, и из чего был нанесен удар, нет.

Вместе с тем состоялся телефонный разговор министра обороны Армении Сурена Папикяна и главой минобороны РФ Сергеем Шойгу. Ереван подчеркивает, что вторжение азербайджанцев — это грубое нарушение положений трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. Это все ставит под угрозу переговорный процесс.

Российский министр заверил о готовности приложить все усилия для прекращения боевых действий и возвращения военных на свои прежние позиции.

Напомним, в небе над Арменией находятся турецкие беспилотники, отслеживающие ситуацию в Армении. Нынешняя публикация уже вторая, которую Минобороны Армении публикует с места боевых действий. Предыдущие кадры показывали также уничтожение бронетехники.

Ранее в Ереване обратились к Москве с просьбой предоставить помощь в защите от Азербайджана.