Армения опубликовала новые кадры уничтожения техники азербайджанцев (видео)
В видео запечатлены останки военной техники, которая, как заявляют в Минобороны Армении, принадлежит Азербайджану.
Министерство обороны Армении опубликовало видео, в котором запечатлено уничтожение техники Баку. Видео опубликовано на официальном канале ВС Армении в Youtube.
Ролик вышел почти минутой длиной. На кадрах видна горящая военная техника, которая, как заявляется, принадлежит Азербайджану. Как пишут в соцсетях, уничтожен грузовик Урал и 3 БМП.
Каких-либо подробностей о том, где снято видео, и из чего был нанесен удар, нет.
Вместе с тем состоялся телефонный разговор министра обороны Армении Сурена Папикяна и главой минобороны РФ Сергеем Шойгу. Ереван подчеркивает, что вторжение азербайджанцев — это грубое нарушение положений трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. Это все ставит под угрозу переговорный процесс.
Российский министр заверил о готовности приложить все усилия для прекращения боевых действий и возвращения военных на свои прежние позиции.
Напомним, в небе над Арменией находятся турецкие беспилотники, отслеживающие ситуацию в Армении. Нынешняя публикация уже вторая, которую Минобороны Армении публикует с места боевых действий. Предыдущие кадры показывали также уничтожение бронетехники.
Ранее в Ереване обратились к Москве с просьбой предоставить помощь в защите от Азербайджана.