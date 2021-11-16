Вірменія опублікувала нові кадри знищення техніки азербайджанців (відео)

У відео зображені рештки військової техніки, яка, як заявляють у Міноборони Вірменії, належить Азербайджану.

Міністерство оборони Вірменії опублікувало відео, в якому відображено знищення техніки Баку. Відео опубліковано на офіційному каналі ЗС Вірменії в Youtube.

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Ролик вийшов майже хвилиною завдовжки. На кадрах видно військову техніку, що горить, яка, як заявляється, належить Азербайджану. Як пишуть у соцмережах, знищено вантажівку Урал та 3 БМП.

[ + – ] Пошкоджена азербайджанська військова техніка

Якихось подробиць про те, де знято відео, і з чого було завдано удару, немає.

Водночас відбулася телефонна розмова міністра оборони Вірменії Сурена Папікяна та головою міноборони РФ Сергієм Шойгу. Єреван наголошує, що вторгнення азербайджанців — це грубе порушення положень тристоронньої заяви від 9 листопада 2020 року. Це все ставить під загрозу переговорний процес.

Російський міністр запевнив про готовність докласти всіх зусиль для припинення бойових дій і повернення військових на свої колишні позиції.

Нагадаємо, в небі над Вірменією знаходяться турецькі безпілотники, які відстежують ситуацію у Вірменії. Цьогорічна публікація вже друга, яку Міноборони Вірменії публікує з місця бойових дій. Попередні кадри показували також знищення бронетехніки.

Раніше у Єревані звернулися до Москви з проханням надати допомогу в захисті від Азербайджану.