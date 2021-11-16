Потери Азербайджана и Армении: десятки убитых, пленные и уничтоженная техника (видео)

Сообщается, что в результате продолжающегося противостояния погибли как минимум 15 армян, в плен попали 12 военных Азербайджана. Еще двое получили ранения.

В ходе сегодняшних боев на восточной азербайджано-армянской границе погибли десятки военных, также есть пленные с обеих сторон. В то же время Азербайджан накапливает технику в приграничном районе. Об этом сообщается из публикаций Министерств обороны двух стран.

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Результатом боевых действий и обстрелов в Минобороны Армении заявили о больших потерях в рядах азербайджанских военных, в частности есть потери среди личного состава, также заявляется об уничтожении около 10 единиц бронетехники.

[ + – ] Видео Минобороны Армении с уничтоженной техникой

В плен попало 12 военнослужащих Азербайджана — 7 контрактников и 5 призывников.

Армянский депутат "Гражданского договора" Эдуард Агаджанян заявил, что у армянской стороны есть позиционные потери. Также по его информации в результате боев погибло 15 военных Армении.

"По неподтвержденным данным, погибли 15 военнослужащих ВС Армении. Азербайджанская сторона, по нашим данным, понесла достаточно большие потери. Нападение было довольно масштабным", — заявил Агаджанян

Азербайджанская сторона заявляет о двух раненых со своей стороны, но эти данные были актуальны на 15:00. Более свежей информации на данный момент нет. Отметим, что Баку стягивает силы на участке Ваденис-Гегамасар, о чем заявил глава Гегамасара Акоп Аветян.

Жители готовы к противостоянию в любой момент.

Напомним, в правительстве Армении заявили о готовности обращаться к НАТО, если Москва не поможет защититься от Азербайджана. В свою очередь Баку обвиняет Ереван в провокациях.

Ранее Ереван обвинил Баку в попытке захвата четырех опорных пунктов.