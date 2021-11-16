В правительстве Армении заявили, что если РФ не поможет, то они обратятся к НАТО (видео)

По словам секретаря Совбеза Армена Григоряна, правительство оставляет за собой право обратится за военной помощью к США, Франции или другим членам Альянса.

Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил о готовности обратиться к странам НАТО для поддержки правительства Пашиняна. Об этом сообщается в видеообращении Григоряна.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Как заявил секретарь Совета безопасности, он обратился к Москве с призывом защитить суверенную армянскую территорию согласно договору от 1997 года. Если же Армении не получит поддержки от РФ и ОДКБ, то правительство оставляет за собой право обратиться за военной помощью к США, Франции и другим членам НАТО.

"Если Армении не удастся заручиться поддержкой России и ОДКБ, то правительство Пашиняна оставляет за собой право обратиться за военной помощью к другим международным партнерам", — заявил Григорян.

Как пишут в азербайджанском издании Haqqin, в русскоязычной версии обращения не говорилось о НАТО, но в оригинале речь об этом шла. Армена Григоряна называют одним из самых прозападных политиков в правительстве Пашиняна.

В августе 1997 года Россия и Армения подписали Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Срок его действия составляет 25 лет. Каждый раз по истечению времени он будет автоматически продлеваться на десятилетия, если хотя бы одна из сторон не решит прекратить действие документа.

Напомним, враждующие стороны сегодня столкнулись в приграничных районах. Азербайджан заявляет о проведении спецоперации против армян. В то время как Минобороны Армении публикуют видео с уничтоженной бронетехникой.

Ранее Ереван обвинил Баку в попытке захвата четырех опорных пунктов.