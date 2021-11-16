В уряді Вірменії заявили, що якщо РФ не допоможе, то вони звернуться в НАТО (відео)

За словами секретаря Ради безпеки Армена Григоряна, уряд залишає за собою право звернутися за військовою допомогою до США, Франції чи інших членів Альянсу.

Секретар Ради безпеки Вірменії Армен Григорян заявив про готовність звернутися до країн НАТО для підтримки уряду Пашиняна. Про це повідомляється у відеозверненні Григоряна.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Як заявив секретар Ради безпеки, він звернувся до Москви із закликом захистити суверенну вірменську територію згідно з договором від 1997 року. Якщо ж Вірменія не отримає підтримки від РФ та ОДКБ, то уряд залишає за собою право звернутися за військовою допомогою до США, Франції та інших членів НАТО.

"Якщо Вірменії не вдасться заручитися підтримкою Росії та ОДКБ, то уряд Пашиняна залишає за собою право звернутися за військовою допомогою до інших міжнародних партнерів", — заявив Григорян.

Як пишуть в азербайджанському виданні Haqqin, у російськомовній версії звернення не йшлося про НАТО, але в оригіналі йшлося про це. Армена Григоряна називають одним із найпрозахідніших політиків в уряді Пашиняна.

У серпні 1997 року Росія та Вірменія підписали Договір про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу. Термін його дії становить 25 років. Щоразу після закінчення часу він автоматично продовжуватиметься на десятиліття, якщо хоча б одна із сторін не вирішить припинити дію документа.

Нагадаємо, ворожі сторони сьогодні зіткнулися у прикордонних районах. Азербайджан заявляє про проведення спецоперації проти вірмен. У той час як Міноборони Вірменії публікують відео зі знищеною бронетехнікою.

Раніше Єреван звинуватив Баку в спробі захоплення чотирьох опорних пунктів.