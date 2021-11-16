Втрати Азербайджану та Вірменії: десятки вбитих, полонені та знищена техніка (відео)

Повідомляється, що внаслідок протистояння, що триває, загинуло як мінімум 15 вірмен, у полон потрапили 12 військових Азербайджану, а ще двоє отримали поранення.

У процесі сьогоднішніх боїв на східному азербайджано-вірменському кордоні загинули десятки військових, також є полонені з обох боків. У той же час, Азербайджан накопичує техніку в прикордонному районі. Про це повідомляється з публікацій Міністерства оборони двох країн.

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Результатом бойових дій та обстрілів у Міноборони Вірменії заявили про великі втрати у лавах азербайджанських військових, зокрема є втрати серед особового складу, також заявляється про знищення майже 10 одиниць бронетехніки.

[ + – ] Відео Міноборони Вірменії зі знищеною технікою

У полон потрапили 12 військовослужбовців Азербайджану — 7 контрактників і 5 призовників.

Вірменський депутат "Громадянського договору" Едуард Агаджанян заявив, що вірменська сторона має позиційні втрати. Також за його інформацією внаслідок боїв загинуло 15 військових Вірменії.

"За непідтвердженими даними, загинули 15 військовослужбовців ЗС Вірменії. Азербайджанська сторона, за нашими даними, зазнала чималих втрат. Напад був досить масштабним", — заявив Агаджанян.

Азербайджанська сторона заявляє про двох поранених зі свого боку, але ці дані були актуальними станом на 15:00. Свіжішої інформації зараз немає. Баку стягує сили на ділянці Ваденіс-Гегамасар, про що заявив глава Гегамасара Акоп Аветян.

Жителі готові до протистояння будь-якої миті.

Нагадаємо, в уряді Вірменії заявили про готовність звертатися до НАТО, якщо Москва не допоможе захиститися від Азербайджану. Водночас Баку звинувачує Єреван у провокаціях.

Раніше Єреван звинуватив Баку в спробі захоплення чотирьох опорних пунктів.