Историческое событие: президент Израиля впервые поговорил с Си Цзиньпином

Стороны обсудили различные вопросы глобального и регионального масштаба, в частости недопустимость Иранской программы по ядерному оружию.

Израильский президент Ицхак Герцог провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Разговор стал первым в истории для лидеров двух стран. Об этом сообщает израильское издание NEWSru.co.il

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Стороны обсудили возможности расширения двухсторонних отношений под 30-летие установления дипломатических отношений, которые будут отмечать в 2022 году. Китай и Израиль видят возможное развитие отношений в таких областях:

культура

экономика

туризм и ряд других.

Кроме этого, президент Израиля и Си Цзиньпин затронули ряд региональных и глобальных стратегических вопросов. Один из таких вопросов — необходимость помешать Ирану получить ядерное оружие.

Беседа прошла в дружеской и позитивной атмосфере. Ицхак Герцог и Си Цзиньпин особо отметили историческое событие — первый в истории телефонный разговор глав государств Китая и Израиля", — сообщает пресс-служба израильского президента.

Напомним, 30 октября Израиль нанес ракетны удар по окрестностям Дамаска в Сирии, чтобы уничтожить партию оружия для Хезболлы. Также Фокус сообщал, что Израиль усилит подготовку своих ВВС для уничтожения ядерных объектов Ирана. Для этих целей выделили 5 млрд шекелей.