Історична подія: президент Ізраїлю вперше поговорив із Сі Цзіньпіном

Сторони обговорили різні питання глобального та регіонального масштабу, зокрема неприпустимість Іранської програми з ядерної зброї.

Ізраїльський президент Іцхак Герцоґ провів телефонну розмову з головою КНР Сі Цзіньпіном. Розмова стала першою в історії для лідерів двох країн. Про це повідомляє ізраїльське видання NEWSru.co.il.

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Сторони обговорили можливості розширення двосторонніх відносин під 30-річчя встановлення дипломатичних відносин, які відзначатимуть у 2022 році. Китай та Ізраїль бачать можливий розвиток відносин у таких галузях:

культура;

економіка;

туризм і низка інших.

Крім цього, президент Ізраїлю та Сі Цзіньпін торкнулися низки регіональних і глобальних стратегічних питань. Одне з таких питань — завадити Ірану отримати ядерну зброю.

"Розмова пройшла у дружній та позитивній атмосфері. Іцхак Герцоґ і Сі Цзіньпін особливо відзначили історичну подію — перша в історії телефонна розмова глав держав Китаю та Ізраїлю", — повідомляє пресслужба ізраїльського президента.

Нагадаємо, 30 жовтня Ізраїль завдав ракетного удару по околицях Дамаска в Сирії, щоб знищити партію зброї для Хезболли. Також Фокус повідомляв, що Ізраїль посилить підготовку своїх ВПС для знищення ядерних об'єктів Ірану. Для цього виділили 5 млрд шекелей.