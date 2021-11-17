Смертоносные платформы: в США протестировали новый способ сброса ракет с самолета (фото)

Сброс крылатых ракет с паллетов позволит сильно усилить возможности ВВС. Самолеты смогут доставлять сразу 6 ракет, которые самостоятельно продолжат путь к цели.

ВВС США объявили о новом пуске крылатых ракет с многоцелевого транспортного самолета MC-130J. Об этом сообщает Defense Blog.

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Сообщается, что сам сброс был еще 3 ноября, но объявили о нем лишь сейчас. В рамках программы Air Force Rapid Dragon, ВВС США проводят новый метод запуска ракет.

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На этот раз испытания проводились на ракетном полигоне White Sands. Экипаж самолета должен был сбросить клетку для того, чтобы ракеты дальше сами полетели. Пуск проводился с имитатором массы ракет и установкой, направляющая клетку к цели. Всего было установлено три имитатора.

[ + – ] Сброс клетки с имитаторами Фото: Lockheed Martin

Демонстрация признана удачной, она еще раз подтвердила следующие факты:

Совершено высотное десантирование с использованием модульной системы развертывания Rapid Dragon.

Был успешный сброс нескольких вооружений из системы развертывания Rapid Dragon.

Разработка ставит перед собой цель создать новую систему доставки ракет. Самолет сможет их доставить в определенную область, откуда они проследуют к цели. Это расширяет боевую гибкость и вводит новые возможности для сдерживания врага. В дальнейшем планируют запускать и другие различные ракеты, создав целую систему.

[ + – ] Видео июльских испытаний системы

Напомним, впервые систему испытали 24 сентября. Один поддон может вмещать 6 или 9 ракет.

Фокус также сообщал, что в США разработали ударный БПЛА, способный нести 16 ракет Hellfire.