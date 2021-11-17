Смертоносні платформи: у США протестували новий спосіб скидання ракет з літака (фото)

Скидання крилатих ракет з палетів дозволить сильно посилити можливості ВПС. Літаки зможуть доставляти одразу 6 ракет, які самостійно продовжать шлях до цілі.

ВПС США оголосили про новий пуск крилатих ракет із багатоцільового транспортного літака MC-130J. Про це повідомляє Defense Blog.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Повідомляється, що саме скидання було ще 3 листопада, але оголосили про нього лише зараз. У межах програми Air Force Rapid Dragon ВПС США проводять новий метод запуску ракет.

Важливо

Дальність має значення. Чим Китай збирається топити американський флот

Цього разу випробування проводилися на ракетному полігоні White Sands. Екіпаж літака мав скинути клітку для того, щоб ракети далі самі полетіли. Пуск проводився з імітатором маси ракет та установкою, що спрямовує клітку до мети. Усього було встановлено три імітатори.

[ + – ] Скидання клітки з імітаторами Фото: space-ship

Демонстрація визнана вдалою, вона ще раз підтвердила такі факти:

Вчинено висотне десантування з використанням модульної системи розгортання Rapid Dragon.

Було успішне скидання кількох озброєнь із системи розгортання Rapid Dragon.

Розробка має на меті створити нову систему доставки ракет. Літак зможе їх доставити в певну область, звідки вони пройдуть до цілі. Це розширює бойову гнучкість та вводить нові можливості для стримування ворога. Надалі планують запускати й інші ракети, створивши цілу систему.

[ + – ] Відео липневих випробувань системи

Нагадаємо, вперше систему випробували 24 вересня. Один піддон може вміщувати 6 або 9 ракет.

Фокус також повідомляв, що в США розробили ударний БПЛА, здатний нести 16 ракет Hellfire.