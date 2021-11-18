Умер генерал-лейтенант ВСУ Анатолий Пушняков
Генерал-лейтенант командовал Сухопутными войсками ВСУ в первые годы российско-украинской войны.
В среду, 17 ноября, на 67 году жизни скончался бывший командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Анатолий Пушняков. Об этом сообщила пресс-служба Сухопутных войск.
"Сегодня не стало генерал-лейтенанта Пушнякова Анатолия Савватьевича, бывшего командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины. Первые годы российско-украинской войны он командовал Сухопутными войсками, кавалер ордена Богдана Хмельницкого", – говорится в сообщении.
Кем был Анатолий Пушняков?
Анатолий Пушняков родился 3 марта 1954 года в Одесской области. Свою карьеру военного начал после окончания Харьковского высшего танкового училища. Служил в должности командира танковой роты, позже – заместителем командира танкового батальона. Был направлен в Афганистан. В 2000 году окончил Национальную академию обороны Украины, по окончании которой, занимал должность первого заместителя командующего корпусом Южного оперативного командования. С 2009 года был назначен первым заместителем командующего Сухопутных войск ВСУ, а с 2014 года – командующим СВ ВСУ.
В 2016 году по указу Петра Порошенко, Пушняков был уволен с занимаемой должности.
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