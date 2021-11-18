Помер генерал-лейтенант ЗСУ Анатолій Пушняков

Генерал-лейтенант командував Сухопутними військами ЗСУ у перші роки російсько-української війни.

У середу, 17 листопада, на 67 році життя помер колишній командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Анатолій Пушняков. Про це повідомила пресслужба Сухопутних військ.

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"Сьогодні не стало генерал-лейтенанта Пушнякова Анатолія Савватійовича, колишнього командувача Сухопутних військ Збройних сил України. Перші роки російсько-української війни він командував Сухопутними військами, кавалер ордена Богдана Хмельницького", – йдеться в повідомленні.

Ким був Анатолій Пушняков?

Анатолій Пушняков народився 3 березня 1954 року на Одещині. Свою кар'єру військового розпочав після закінчення Харківського вищого танкового училища. Служив на посаді командира танкової роти, згодом – заступником командира танкового батальйону. Був направлений до Афганістану. У 2000 році закінчив Національну академію оборони України, після закінчення якої обіймав посаду першого заступника командувача корпусу Південного оперативного командування. З 2009 року був призначений першим заступником командувача Сухопутних військ ЗСУ, а з 2014 року – командувачем СВ ЗСУ.

У 2016 році за указом Петра Порошенка, Пушняков був звільнений з посади.

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