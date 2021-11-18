В США проведут капитальный ремонт первой в мире атомной подлодки (фото)

67-летняя подлодка USS Nautilus, войдя в состав флота ВМС США, установила несколько рекордов, а также открыла доступ к тем местам на планете, куда ранее субмарина не могла доплыть.

Командование морских систем ВМС США заключило контракт с General Dynamics Electric Boat на 31 млн долларов для капитального ремонта первой в мире атомной подводной лодки. Об этом сообщает Defbrief.

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Сообщается, что в рамках капремонта судно SSN Nautilus проведут ремонт подлодки. Для этого судно уже перевели из бибелотеки-музея подводных сил в Нью-Лондон, штат Коннектикут.

В тендере на проведения ремонта General Dynamics были единственными участниками. Предусматриваются такие работы:

очистка и покраска корпуса

установка новых палуб и доски надворного борта

замена внутреннего освещения

замена носовой и кормовой зон затопления

[ + – ] USS Nautilus после ввода в состав флота Фото: U.S. Navy Photo

USS Nautilus был введен в строй американского флота 30 сентября 1954 года. Судно сразу установило множество рекордов побывав в ранее недоступных местах для подводных лодок. Например, USS Nautilus совершил подводный транзит через Северный полюс. За это экипаж получил награду Президентского отряда.

В течение многих лет Nautilus продолжал использоваться для исследования эффектов увеличения подводной скорости и выносливости за счет ядерной установки, делая прогресс, достигнутый во время Второй мировой войны, устаревшим.

Фото: U.S. Navy Photo

3 марта 1980 г. он был официально выведен из эксплуатации и исключен из регистра Военно-морских судов.

Ныне USS Nautilus служит музеем истории подводных лодок в Коннектикуте, которым управляет Военно-морское командование истории и наследия. Министр внутренних дел США присвоил ему статус национального исторического памятника.

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