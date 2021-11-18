У США проведуть капітальний ремонт першого у світі атомного підводного човна (фото)

67-річний підводний човен USS Nautilus, увійшовши до складу флоту ВМС США, встановив кілька рекордів, а також відкрив доступ до тих місць на планеті, куди раніше субмарина не могла доплисти.

Командування морських систем ВМС США уклало контракт із General Dynamics Electric Boat на 31 млн доларів для капітального ремонту першого у світі атомного підводного човна. Про це повідомляє Defbrief.

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Повідомляється, що в межах капремонту судно SSN Nautilus проведе ремонт підводного човна. Для цього судно вже перевели з бібелотеки-музею підводних сил до Нью-Лондона, штат Коннектикут.

У тендері проведення ремонту General Dynamics були єдиними учасниками. Передбачаються такі роботи:

очищення та фарбування корпусу

встановлення нових палуб і дошки надвірного борту

заміна внутрішнього освітлення

заміна носової та кормової зон затоплення

[ + – ] USS Nautilus після введення до складу флоту Фото: U.S. Navy Photo

USS Nautilus було введено в дію американського флоту 30 вересня 1954 року. Судно відразу встановило безліч рекордів, побувавши в раніше недоступних місцях для підводних човнів. Наприклад, USS Nautilus здійснив підводний транзит через Північний полюс. За це екіпаж отримав нагороду Президентського загону.

Протягом багатьох років Nautilus продовжував використовуватися для дослідження ефектів збільшення підводної швидкості та витривалості за рахунок ядерної установки, роблячи прогрес, досягнутий під час Другої світової війни, застарілим.

Фото: U.S. Navy Photo

3 березня 1980 р. його було офіційно виведено з експлуатації та виключено з регістру Військово-морських суден.

Нині USS Nautilus є музеєм історії підводних човнів у Коннектикуті, яким керує Військово-морське командування історії та спадщини. Міністр внутрішніх справ США надав йому статус національної історичної пам'ятки.

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