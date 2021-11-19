На военной базе в Канаде прогремел взрыв, есть раненые

Инцидент произошел неподалеку от аэродрома. Представители вооруженных сил страны пока не называют причину происшествия.

На канадской военной базе Комокс, расположенной на острове Ванкувер, произошел взрыв, в результате которого пострадали 10 человек, один из которых находится в тяжелом состоянии. Об этом в четверг, 18 ноября, со ссылкой на службы экстренной помощи сообщает издание CBC.

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Представитель базы, капитан Брэд Литтл сообщил журналистам, что взрыв произошел около 09:00 по местному времени (05:00 по Киеву) в неиспользуемом жилом здании, расположенном неподалеку от места, где находятся самолеты. Военная техника, базирующаяся на аэродроме повреждена не была.

[ + – ] Видео, записанное в момент взрыва

Один пострадавший в тяжелом состоянии был доставлен в больницу по воздуху. Шесть человек прошли лечение в медсанчасти на территории базы, еще трое госпитализированы в стабильном состоянии.

Представители вооруженных сил Канады пока не уточнили, что именно стало причиной взрыва, однако пообещали поделиться деталями инцидента позднее. По словам Литтла, взрыв был настолько сильным, что в офисе, где он находился в момент происшествия, прогнулся потолок.

Напомним, ранее в этом году взрыв произошел на военной базе в Колумбии. Тогда ранения получили более 30 человек.

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