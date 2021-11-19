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Военный Фокус

На военной базе в Канаде прогремел взрыв, есть раненые

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Фото: Twitter | В Канаде произошел взрыв на территории военной базы

Инцидент произошел неподалеку от аэродрома. Представители вооруженных сил страны пока не называют причину происшествия.

На канадской военной базе Комокс, расположенной на острове Ванкувер, произошел взрыв, в результате которого пострадали 10 человек, один из которых находится в тяжелом состоянии. Об этом в четверг, 18 ноября, со ссылкой на службы экстренной помощи сообщает издание CBC.

Представитель базы, капитан Брэд Литтл сообщил журналистам, что взрыв произошел около 09:00 по местному времени (05:00 по Киеву) в неиспользуемом жилом здании, расположенном неподалеку от места, где находятся самолеты. Военная техника, базирующаяся на аэродроме повреждена не была.

Видео, записанное в момент взрыва

Один пострадавший в тяжелом состоянии был доставлен в больницу по воздуху. Шесть человек прошли лечение в медсанчасти на территории базы, еще трое госпитализированы в стабильном состоянии.

Представители вооруженных сил Канады пока не уточнили, что именно стало причиной взрыва, однако пообещали поделиться деталями инцидента позднее. По словам Литтла, взрыв был настолько сильным, что в офисе, где он находился в момент происшествия, прогнулся потолок.

Напомним, ранее в этом году взрыв произошел на военной базе в Колумбии. Тогда ранения получили более 30 человек.

Также Фокус писал о том, как выходец из Ирака в Ливерпуле на протяжении семи месяцев планировал теракт, однако его удалось предотвратить таксисту, который вовремя запер смертника в салоне авто.